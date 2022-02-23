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Получить олимпийскую лицензию в зимних видах спорта не так просто - НОК РК

23 Февраля 2022 17:51
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Получить олимпийскую лицензию в зимних видах спорта не так просто - НОК РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За всю историю проведения зимних олимпиад казахстанские спортсмены выиграли только 8 олимпийских медалей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«От имени Национального олимпийского комитета я хотел бы поблагодарить всех олимпийцев, выступавших в Пекине, за их труд, целеустремленность волю к победе и за то, что они показали максимум своих возможностей. Отдельная благодарность тренерам и комплексным научным группам. Не секрет, что получить олимпийскую лицензию в зимних видах спорта не так-то просто, нужно показывать стабильные результаты на протяжении всего сезона или двух, чтобы выступить на главных стартах четырехлетия, так как отбор идет по рейтингу. Мы, конечно, начинаем сравнивать результаты обеих Олимпиад - летних и зимних», - сказал генеральный секретарь Национального олимпийского комитета РК Андрей Крюков во время пресс-конференции в СЦК.

Он также отметил, что зимние виды спорта в нашей стране по уровню развития значительно отстают от летних.

«За всю историю страны зимники выиграли только 8 олимпийских медалей и только одну золотую в Лиллехаммере в 1994 году. Четыре медали на счету одного спортсмена. На играх 2002, 2006 года команда Казахстана не взяла ни одной медали. С предыдущей олимпиады в 2018 году привезена только одна бронза. Таким образом, нельзя сказать, что в зимнем спорте положение дел резко ухудшилось или улучшилось, оно было всегда стабильно хуже, чем в летних видах. Одна золотая медаль в Токио или в Пекине не означала бы, что проблем в казахстанском спорте нет, о них бы просто говорили меньше. Призовыми местами по закону считаются с 1 по 6-й. Спортсмены соответственно премируются за занятие этих мест», - рассказал Андрей Крюков.

По его словам, в Национальном олимпийском комитете планируется ходатайствовать о присвоении к госнаградам отличившихся спортсменов и тренеров.

«Для некоторых из них это уже третья-четвертая олимпиада, когда они на высшем уровне представляют нашу страну, и многие заканчивают спортивную карьеру после олимпиады», - подчеркнул генеральный секретарь НОК.

Ранее генеральный секретарь Национального олимпийского комитета Казахстана Андрей Крюков подытожил зимние Олимпийские игры, прошедшие в Пекине с 4 по 22 февраля.



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#Спорт   #Олимпиада-2022  
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Автор:

Акбота Кузекбай

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