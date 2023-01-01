Получить навыки под конкретную вакансию можно на Электронной бирже труда

1 Января 2023, 21:20

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В казахстанской цифровой экосистеме занятости, созданной на базе Электронной биржи труда (ЭБТ), появился новый сервис, дающий возможность приобрести дополнительные навыки по конкретной вакансии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения РК.

Теперь на портале по трудоустройству Enbek.kz при поиске вакантной должности можно получить рекомендации на соответствующий онлайн-курс на портале краткосрочного обучения Skills.Enbek.

Благодаря введению справочника «Банк навыков», разработанного на основе действующих профессиональных стандартов, на Enbek.kz стал возможен поиск работы и подбора работников по направлениям, профессиям, а также навыкам. На текущий момент «Банк навыков» содержит более 50 гибких и около 8 тысяч профессиональных навыков, сгруппированных по 900 группам занятий.

Теперь, в случае отсутствия у соискателя подходящих навыков, указанных в вакансии на Enbek.kz, система автоматически рекомендует пройти обучение новым навыкам на платформе краткосрочного онлайн-обучения Skills Enbek, которая является одним из элементов цифровой экосистемы занятости. При успешном завершении онлайн-курса соискатель получает сертификат об освоении навыка, который автоматически будет отражен в резюме на ЭБТ с переносом всех полученных навыков.

Платформа краткосрочного онлайн-обучения Skills Enbek является казахстанским аналогом международных обучающих площадок, предоставляющих доступ к онлайн-курсам по принципу маркетплейса (рынок услуг). Это означает, что профессионалы размещают курсы, делятся своими знаниями и опытом, а любой желающий проходит обучение и по результатам получает сертификат об освоении навыка.

С момента запуска в июле прошлого года 142 тысячи граждан, из которых порядка 25 тысяч безработных, получили сертификаты о прохождении курсов. Всего на платформе Skills Enbek зарегистрировались 179,1 тысячи казахстанцев, из которых 165,7 тысячи – в 2022 году.

На платформе Skills Enbek размещено 162 курса, из которых 73 бесплатные. А 33 из них являются специальными промо-курсами, которые позволяют ознакомиться с самыми различными информационными материалами: от составления качественного резюме до создания бизнеса на селе.

Опубликованные курсы охватывают 23 профессиональные области, 110 профессий и 230 навыков. С каждым годом контент курсов будет расширяться с акцентом на «гибкие» и «цифровые» навыки, которые важны для каждой профессии.