Получить документы с доставкой на дом смогут жители Нур-Султана и Алматы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – «Правительство для граждан» запустило сервис по доставке готовых документов до двери клиента. В ближайшее время дополнительно станет доступна доставка водительских прав, удостоверений личности, паспортов и других документов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу государственной корпорации.

К сервису уже подключены 144 госуслуги, среди которых государственная регистрация прав (обременений) на недвижимое имущество, акты на земельные участки, апостилирование документов об образовании, выдача архивных справок, дубликатов военных билетов и другое.

Как только документы будут готовы, клиент получит SMS-сообщение с персонализированной ссылкой на веб-страницу для оформления доставки документов на необходимый клиенту адрес. Услуга является платной, стоимость доставки по городу – 970 тенге.

«Мы стараемся создавать для казахстанцев максимально комфортные условия при получении госуслуг. О доставке документов на дом мы говорили еще в прошлом году и сейчас постепенно внедряем новый сервис. Он значительно сэкономит нашим клиентам и деньги и время на получение государственных услуг. Сегодня сервис доступен алматинцам и жителям столицы, но в ближайшее время сервис будет доступен по всей стране» - рассказал председатель правления «Правительство для граждан» Адил Кожихов.

Пилотный проект по доставке документов был запущен месяц назад в одном из столичных ЦОНов, где партнерской службой доставки было выдано свыше 50 документов довольным клиентам. В октябре 2020 года на портале электронного правительства Egov.kz появилась похожая услуга – тогда был запущен сервис по доставке госномеров и готового техпаспорта автомобилей на дом.