Получили названия 28 улиц нового микрорайона в Петропавловске

Общественные слушания, организованные постоянными депутатскими комиссиями Петропавловского городского маслихата, прошли под председательством депутата городского маслихата и руководителя рабочей группы Павла Афанасьева.

Участники слушаний единогласно проголосовали за все предложенные названия. Теперь новый жилой район будет называться Бірлік (в переводе с казахского — Единство). Названия улиц выбраны таким образом, чтобы они отражали национальные ценности, культурное наследие и историческое значение. Среди них: Атамекен (Родная земля), Ақжайлау (Белый жайлау — пастбище), Арман (Мечта), Ырыс (Счастье), Ботай (в честь древнего поселения), Домбыралы (в честь домбры — казахского музыкального инструмента), Азаттық (Свобода), Шапағат (Благодать), Бәйтерек (Символ дерева жизни).

— Также на слушаниях была озвучена важная инициатива: в честь 80-летия Победы предложено увековечить имена героев Второй мировой войны, присвоив их имена улицам города, чтобы память о них сохранилась навсегда. Участники поддержали эту инициативу. В результате старые названия, утратившие свою историческую значимость, будут заменены на имена героев войны и жителей Петропавловска, ставших Героями Советского Союза: Бауыржан Момышулы, Рахымжан Кошкарбаев, Талгат Бигельдинов, Маншүк Маметова, Алия Молдагулова, Хиуаз Доспанова, а также на имена героев, родившихся в Петропавловске: Виктор Быковский, Александр Карушин, Гавриил Кирдищев, Михаил Малиев, Владимир Овсянников, Николай Подорожный, Иван Устинов, — сообщил Павел Афанасьев.

Напомним, ранее сообщалось о присвоении исторических названий более чем 200 улицам в Алматы.



