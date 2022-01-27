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Полученные под давлением доказательства от задержанных не являются действительными – омбудсмен

27 Января 2022 20:47
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Полученные под давлением доказательства от задержанных не являются действительными – омбудсмен

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Полученные под давлением доказательства не являются действительными. Об этом в эфире телеканала «Хабар 24» рассказала уполномоченный по правам человека Эльвира Азимова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«С учетом всех озвученных обстоятельств и опасений граждан уголовного преследования, я обратилась в Генеральную прокуратуру начать проверку анонимных сообщений, а также сообщений в социальных сетях в рамках своего мандата, не дожидаясь поступления конкретных жалоб. Это связано в том числе и с использованием видеозаписи в помещении правоохранительных органов, которые были установлены в соответствии с поручением Главы государства», - прокомментировала уполномоченный по правам человека.

По словам Эльвиры Азимовой, беседа с задержанными и арестованными гражданами показала, что есть претензии к качеству защиты, предоставленной некоторыми адвокатами, которые привлекались в рамках гарантированной бесплатной юридической помощи.

«Данный факт необходимо учесть судам, и следователям при рассмотрении дел. Многие из граждан, кому была предоставлена такая помощь, даже не знали данные своих адвокатов, их контактов для обратной связи. Все доказательства, полученные под давлением, являются недействительными. Мы не должны допускать повторную вектимизацию тех, кто обратился с заявлением о нарушении. Это касается также граждан, имеющих статус свидетеля по уголовным делам», - подчеркнула Э. Азимова.

Напомним, что в эфире телеканала «Хабар 24» уполномоченный по правам человека Эльвира Азимова сообщила о 20 обращениях от граждан о пытках или ином жестоком отношении.


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#Борьба с преступностью   #Права человека   #МВД РК   #ЧП-2022   #Алматинская трагедия  
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Автор:

Арайлым Мұрат

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