Получение решений по классификации товаров, перемещаемых через таможенную границу ЕАЭС

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Комитет государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан в целях упрощения и ускорения процедур таможенного декларирования и таможенного контроля информирует участников внешнеэкономической деятельности, декларируемых высокотехнологическое многокомпонентное оборудование, о возможности получения решений о классификации данных товаров в соответствии с единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза (ТН ВЭД ЕАЭС), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КГД.

Принятие решений о классификации товаров, поставляемых в несобранном или разобранном виде, в том числе в некомплектном или незавершенном виде, установлено статьей 21 Таможенного кодекса ЕАЭС и статьями 41, 49-54 Кодекса Республики Казахстан «О таможенном деле в Республике Казахстан».

Принятие решений о классификации товаров, поставляемых в несобранном или разобранном виде, в том числе в некомплектном или незавершенном виде допускается на следующие виды товаров:

- металлоконструкции из черных металлов, резервуары, цистерны 73 группы ТН ВЭД ЕАЭС;

- оборудование, механизмы, аппараты 84 и 85 групп ТН ВЭД ЕАЭС;

- железнодорожные вагоны и их части 86 группы ТН ВЭД ЕАЭС;

- тракторы, спецавтотехника 87 группы ТН ВЭД АЕЭС;

- летательные аппараты и их части 88 группы ТН ВЭД ЕАЭС;

- морские суда 89 группы ТН ВЭД ЕАЭС;

- приборы и устройства 90 группы ТН ВЭД ЕАЭС;

- сборные строительные конструкции 94 группы товаров.

Конкретный перечень товаров, в отношении которых таможенными органами принимаются решения о классификации товаров, перемещаемых через таможенную границу Евразийского экономического союза в несобранном или разобранном виде, в том числе в некомплектном или незавершенном виде, утвержден Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 3 апреля 2018 года № 45.

Основными преимуществами получения и применения решений о классификации товаров, поставляемых в несобранном или разобранном виде, в том числе в некомплектном или незавершенном виде, являются:

- возможность декларирования товара, ввозимого в несобранном или разобранном виде, в том числе в некомплектном или незавершенном виде, ввоз которого предполагается различными товарными партиями в течение установленного периода времени, с указанием одного классификационного кода по ТН ВЭД ЕАЭС, соответствующему коду товара в комплектном или завершенном виде;

- возможность получения информации о коде товара по ТН ВЭД ЕАЭС заблаговременно до его перемещения;

- возможность ввоза товара отдельными компонентами в течение двух лет с возможностью продления срока подачи декларации на товары в отношении последнего компонента товара на 1 год;

- возможность внесения изменений в решение о классификации товара при изменении условий внешнеэкономической сделки, если такое изменение относится к товару или его отдельным компонентам, в отношении которых принято решение о классификации;

- упрощение и ускорение процедур таможенного декларирования и таможенного контроля.

При этом особенности таможенного декларирования товаров, поставляемых в несобранном или разобранном виде, в том числе в некомплектном или незавершенном виде применяются при соблюдении следующих условий:

1) в отношении товаров выдано решение о классификации товаров;

2) декларантом компонентов товара является лицо, которому выдано решение о классификации товаров;

3) таможенное декларирование всех компонентов товара осуществляется одному таможенному органу;

4) компоненты товара ввозятся на таможенную территорию Евразийского экономического союза в адрес одного получателя.

Комитетом государственных доходов МФ РК за период январь-июнь 2019 года принято 44 Решения о классификации товаров, поставляемых в несобранном или разобранном виде, в том числе в некомплектном или незавершенном виде в отношении 29 УВЭД.

В среднем рассмотрение заявлений составляет порядка 14 дней.

Необходимо отметить, что особенности декларирования товаров, поставляемых в несобранном или разобранном виде, в том числе в некомплектном или незавершенном виде позволяют УВЭД значительно экономить финансовые средства и ускорять процесс производства.