Получение пресс-карты не обязательно для средств массовой информации – МИОР РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Получение пресс-карты не обязательно для средств массовой информации. Об этом сообщил вице-министр информации и общественного развития РК Канат Искаков на круглом столе в Мажилисе Парламента РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Одно из новшеств законопроекта («О масс-медиа» – «Казинформ») – введение пресс-карты. По этому вопросу возникло непонимание и сопротивление, возможно, была недостаточная разъяснительная работа. Введение пресс-карты не создаст никаких трудностей в получении и распространении информации для журналистов. Напротив, пресс-карта – это документ, направленный на стимулирование и оптимизацию работы представителей СМИ», – сказал К.Искаков.

По его словам, СМИ, не получившие пресс-карту, будут продолжать свою работу. Получение пресс-карты не является обязательным. Пресс-карта не ограничивает и не запрещает работу журналистов. Введение пресс-карты облегчит аккредитацию представителей СМИ, их участие в мероприятиях, вход в здания государственных органов.

Вице-министр также отметил, что пресс-карты будут выдаваться не Министерством информации, а неправительственной организацией.

Ранее министр информации и общественного развития РК Дархан Кыдырали сообщил, что законопроектом «О масс-медиа» предусматривается определение статуса журналиста. Пресс-карта выдается, чтобы различать журналиста от блогера в целом. Это нововведение уже несколько лет широко используется в некоторых государствах Евросоюза, например в Турции.