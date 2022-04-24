Получение ЭЦП упростили на портале eGov

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Видеопроверка Digital ID для получения электронной цифровой подписи на портале eGov будет доступна без необходимости подключения камеры на компьютере, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Сервис видеопроверки Digital ID дает возможность пользователям пройти процедуру идентификации для удаленного получения ЭЦП с помощью QR-кода, используя мобильный телефон, если отсутствует или не работает камера на компьютере.

Как пояснили в АО «Национальные информационные технологии», д ля того, чтобы воспользоваться новыми обновлениями, необходимо перейти на вкладку авторизации, выбрать способ авторизации «Digital ID», нажать «войти с помощью Digital ID», ввести номер телефона и код подтверждения, навести камеру телефона на QR-код, отображенный на экране компьютера и пройти видеопроверку.

После успешного подтверждения, необходимо продолжить привычный способ получения ЭЦП на своем компьютере.