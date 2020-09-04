Получают ли зарплату волонтеры в рамках госсоцзаказа

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Получают ли заработную плату волонтеры в рамках государственного социального заказа? На этот вопрос в ходе онлайн пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК ответила председатель Лиги волонтеров Казахстана Айсулу Ерниязова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе пресс-конференции прозвучал вопрос от журналиста: «Многие мероприятия, на которых участвуют волонтёры вашего движения, оплачиваются государством в рамках госзаказа. Мы видели, что некоторые такие госзаказы получили компании, которые связаны непосредственно с вами, Айсулу, а также с первыми лицами вашего движения. Сколько денег навскидку вы получили от государства за время существования движения? Знают ли об этом рядовые участники движения? Получают ли они какую либо зарплату?».

«Наше движение - это масштабное движение, участников очень много. Касательно нашего участия в государственных социальных заказах, это поддержка, которую предоставляет государство, это та ответственность, которую мы на себя берем. Конечно же, наши рядовые члены об этом знают, потому что для них это тоже большая мотивация. Они внутри организации приобретают уникальный управленческий опыт, инициируют проекты. И уже потом они могут быть теми, кто непосредственно участвует в процессе организации и получает заработные платы. Но госсоцзаказ – на самом деле, это небольшие суммы. С 2013 года мы существуем как движение. И только в 2016 году мы впервые участвовали в государственном социальном заказе, и примерно около 6 млн тенге выделено на проект «Волонтерский корпус». Он охватывал 150 мероприятий. Самое главное – из этих 6 млн тенге 30 % уходят на заработные платы. Если разделить на 12 месяцев, это небольшая сумма. Когда-то в 2017 году был бюджет на сумму около 20 млн тенге. 150 человек провели тренинги, в частности образовательные. Бывают такие проекты, куда чаще мы вкладываем свои собственные средства. Поэтому, конечно, наши волонтеры об этом знают, это своеобразная мотивация для них», - ответила Айсулу Ерниязова.

По ее словам, претендовать на зарплату могут те, кто постоянно занимается волонтерской деятельностью.



