Получают ли в Казахстане имамы мечети зарплату от государства

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Государственные средства на содержание мечетей в стране не выделяются. Об этом сообщили в Министерстве информации и общественного развития РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».



«В соответствии с пунктом 1 статьи 1 Конституции Республика Казахстан позиционирует себя как демократическое, светское, правовое и социальное государство. Кроме того, в статье 3 действующего закона «О религиозной деятельности и религиозных объединениях» (далее - Закон) государство отделено от религии и религиозных объединений, и никакая религия не может быть определена как государственная или обязательная религия», - отметили в ведомстве, отвечая на запрос корреспондента МИА «Казинформ».

В Министерстве также сообщили, что зарплата имамам не назначается государством.

«В этой связи, заявляем, что заработная плата имамов не назначается государством. Кроме того, в соответствии с требованиями вышеизложенного законодательства на содержание мечетей в стране государством также не выделяются средства», - добавили в МИОР.