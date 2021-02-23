Получающим АСП семьям раздадут аптечки для снижения распространения COVID-19

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В целях снижения уровня распространения коронавирусной инфекции в Казахстане до июня 145 тысяч комплектов медицинских аптечек будут бесплатно доставлены малообеспеченным семьям-получателям адресной социальной помощи. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Минтруда и соцзащиты населения РК.

Средства для закупа медицинских аптечек будут выделены за счет гранта от Азиатского банка развития. Закуп аптечек предполагается реализовать через ПРООН.

Состав наборов определен Министерством здравоохранения РК и включает в себя термометры, маски, дезинфицирующие средства и нестероидные противовоспалительные препараты.

Доставка аптечек до получателей будет осуществляться городскими или районными отделами координации занятости и социальных программ и сельскими акиматами.

Мера позволит снизить экономическую нагрузку на семьи-получателей адресной соцпомощи, находящихся в трудном материальном положении. Таким образом, до июня 145 тысяч комплектов медицинских аптечек будут доставлены малообеспеченным семьям Казахстана.

Напомним, 10 июля 2020 года на расширенном заседании Правительства РК Глава государства поручил обеспечить малообеспеченные семьи медикаментами и первичными медицинскими средствами защиты в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции.