Получавшая АСП жительница Костанайской области открыла собственное дело

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Получавшая АСП жительница Костанайской области открыла собственное дело, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минтруда РК.

«Многодетная мать из Костанайской области, получающая от государства адресную социальную помощь (далее – АСП), смогла не только поправить финансовое положение своей семьи, но и организовать собственный бизнес. Теперь женщина делает людей красивыми», - отмечают в ведомстве.

В Минтруда РК сообщают, что небольшую студию красоты на окраине райцентра Денисовка Жанар Куженова взяла в аренду на средства, полученные при назначении АСП. Жанар считает, что иметь свой бизнес лучше, чем постоянно получать соцпомощь от государства.

«У меня четверо детей. Младшей дочери 2,5 годика. Муж подрабатывал строителем, его зарплаты нам не хватало, тем более, что зимой работы не было вообще. Поэтому я стала собирать документы для назначения АСП. Позже я узнала о проекте «Бастау Бизнес» и прошла обучение основам предпринимательства на краткосрочных курсах. 26 июня мне посчастливилось получить грант на открытие собственного дела по оказанию услуг перманентного макияжа. Открыла студию красоты «Sen Sulu». Меня очень радуют теплые отзывы односельчан, про мою студию узнали и в соседних селах Камышинское, Аятское. Ежедневно обслуживаю уже по 7-8 клиенток. Ведь каждая женщина в любом возрасте хочет быть красивой!» – поделилась своим успехом Жанар.

Представитель управления занятости и социальных программ Костанайской области Лидия Цымбал рассказала, что в первом квартале 2019 года Жанар Куженова находилась в отпуске по уходу за ребенком до 3-х лет. Супруг работал неофициально у частных лиц.

«Семья имела доход ниже черты бедности (среднедушевой доход 8772 тенге на человека), поэтому с апреля 2019 года им назначена адресная социальная помощь в размере 110 тыс. 157 тенге ежемесячно, на общую сумму 1 млн 321 тыс. 884 тенге. В апреле текущего года главу семьи удалось устроить разнорабочим на постоянную работу в ИП «Строй мастер», – вспоминает Лидия Цымбал.