Получателям АСП бесплатно раздают аптечки в для профилактики COVID-19

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В рамках профилактики заболеваемости COVID-19 в Казахстане стартовала акция по предоставлению медицинских аптечек семьям, получающим адресную социальную помощь (АСП). Всего будет бесплатно роздано 145 тыс. комплектов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения РК.

Состав наборов определен Министерством здравоохранения РК и включает в себя термометры, маски, дезинфицирующие средства и нестероидные противовоспалительные препараты.

Доставка аптечек до получателей осуществляется городскими или районными отделами координации занятости и социальных программ и сельскими акиматами.

Планируется, что эта мера позволит снизить экономическую нагрузку на семьи, находящиеся в трудном материальном положении.

«Это важный и нужный проект, который призван оказать поддержку наиболее уязвимой группе населения. Мы надеемся, что эти аптечки станут подспорьем для наших граждан в профилактике заболеваемости COVID-19», – отметила заместитель директора Департамента развития политики социальной помощи МТСЗН РК Галия Жабагина.

Проект по обеспечению получателей АСП медицинскими наборами реализован при финансовой поддержке Азиатского Банка Развития (АБР), оператором закупа выступил офис Программы развития ООН (ПРООН).

«Стало очевидным, что ни одна организация и ни одна страна в мире не может преодолеть пандемию в одиночку. АБР продолжает поддерживать Правительство Казахстана в борьбе с пандемией, тесно сотрудничая с ПРООН и другими партнерами по развитию. В рамках этого проекта мы поддерживаем наиболее уязвимые семьи, помогая Казахстану сдержать распространение вируса и победить пандемию», – сказал глава представительства АБР в Казахстане Нариман Маннапбеков.

«Совместно с АБР мы помогаем в укреплении устойчивости национальной системы здравоохранения к чрезвычайным ситуациям. В этот раз мы оказали поддержку Министерству здравоохранения и Министерству труда и социальной защиты населения в закупке лекарств и средств индивидуальной защиты», – отметил постоянный представитель ПРООН в Казахстане Якуп Бериш.

Реализация данного проекта соответствует Целям устойчивого развития, разработанным в 2015 году Генеральной ассамблеей ООН в качестве «плана достижения лучшего и более устойчивого будущего для всех».