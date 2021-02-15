Получателям АСП автоматически пролонгировали назначение соцпомощи

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В I квартале 2021 года всем действующим получателям адресной соцпомощи (далее – АСП) автоматически пролонгировали заявления на ее назначение, без их обращения в госинстанции. Данная мера коснулась порядка 525 тыс. человек из 106 тыс. семей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения.

Автоматическая пролонгация позволила снизить риск распространения коронавирусной инфекции среди населения во время действующих карантинных мер, отметили в ведомстве.

Граждане, впервые обращающиеся за оказанием помощи, могут подать заявления через Портал электронного правительства. С начала 2021 года впервые за АСП обратились 54,4 тыс. семьи или 297,9 тыс. человек.

Напомним, ранее получателям АСП пролонгировали назначение помощи во II, III и IV кварталах 2020 года в связи с действием режима ЧП и ограничительных карантинных мер. Так, в IV квартале 2020 года автоматически было продлено назначение АСП более 614,3 тыс. казахстанцам из 119,7 тыс. семей.

АСП назначается гражданам, чей среднедушевой доход на каждого члена семьи составляет ниже 70% от регионального прожиточного минимума.

Кроме того, в рамках реализации нового механизма оказания АСП во всех регионах страны ведется работа по обеспечению детей дошкольного возраста из малообеспеченных семей гарантированным социальным пакетом (далее – ГСП).

Предположительно, в I квартале 2021 года ГСП будут выданы порядка 215 тыс. детей.

По итогам 2020 года 218,2 тыс. детей из числа получателей АСП в возрасте от 1 года до 6 лет получили ГСП в виде наборов продуктов и бытовой химии.

Отметим, что в текущем году планируется полностью перевести предоставление гарантированного соцпакета на Портал социальных услуг aleumet.egov.kz.