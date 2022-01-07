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    12:07, 07 Январь 2022 | GMT +6

    Получателям АСП автоматически пролонгировали назначение социальной помощи

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Получателям АСП автоматически пролонгировали назначение социальной помощи. Об этом заявил министр труда и социальной защиты населения РК Серик Шапкенов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Сделана пролонгация. Тем лицам, которые в четвертом квартале получали АСП, средства были автоматически пролонгированы на первый квартал 2022 года», - сообщил в ходе брифинга Серик Шапкенов.

    Ранее глава ведомства сообщал о том, что Министерство выполняет свои обязательства в полном объеме.

    «Касательно пенсий и пособий, на сегодняшний день в полном объеме и своевременно выполняется. На сегодняшний день выплачено 174 млрд тенге. Эти средства лежат на счетах получателей, наших граждан», - добавил Серик Шапкенов.

    Напомним, Правительство РК приняло срочные меры по стабилизации социально-экономической ситуации.

    Теги:
    Правительство Минтруда РК Правительство РК Общество ЧП-2022
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