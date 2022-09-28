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Получать страховые выплаты без посредников рекомендуют жамбылские полицейские

Автор:  
Галина Скрипник
28 Сентября 2022, 16:20
Получать страховые выплаты без посредников рекомендуют жамбылские полицейские

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Жамбылские полицейские разъяснили, как обращаться в страховые компании без посредников, и тем самым сэкономить время и финансовые средства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Закон Республики Казахстан «Об обязательном страховании гражданско- правовой ответственности владельцев транспортных средств» гласит, что в случае смерти кормильца в результате ДТП, страховые компании производят единовременные выплаты. Если на иждивении имеются несовершеннолетние дети – 6,12 млн тенге. При получении телесных повреждений – 4,9 млн тенге за первую группу инвалидности, 3,67 млн тенге - за вторую группу инвалидности и 1,53 млн тенге за третью группу», - сообщили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области.

При этом становится все больше так называемых «помогаек» - посредников между потерпевшими, желающими получить свои выплаты, и страховыми компаниями. Недобросовестные граждане ради собственной выгоды получают незаконные проценты со страховых договоров, наживаются на морально-физическом состоянии инвалидов и семей погибших, отмечают в ведомстве.

«Просим обращаться в страховые компании напрямую, без посредников. Все необходимые документы будут предоставлены органом уголовного преследования. Страховые компании не взимают за свои услуги дополнительные средства. Согласно действующему законодательству, в случае несвоевременной выплаты, или же при отказе от выплаты со стороны страховой компании, вы имеете право обратиться в суд в гражданском порядке», - призывают в департаменте полиции Жамбылской области.

По информации пресс-службы ДП , за восемь месяцев 2022 года в Жамбылской области в ДТП погибли 169 человек, более 1 600 получили различные телесные повреждения.


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