Получат ли подарки впервые голосующие избиратели

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Центральной избирательной комиссией не предусмотрены средства на подарки впервые голосующим избирателям. Об этом заявил член ЦИК РК Константин Петров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Средства на эти подарки у нас точно не предусмотрены. Но я до сих пор помню, как я пришел в 18 лет впервые голосовать. При чем пришел буквально через 3-4 дня после того, как мне исполнилось 18 лет. Я был в списках избирателей и мне подарили телефонный блокнотик. Что касается сувениров, то вполне возможно, что какие-то избирательные комиссии, зная своих избирателей, может, подготовят (сувениры - прим. авт.). Бюджеты централизовано на это не предусмотрены и это личные инициативы самих избирательных комиссий, и эта инициатива необязательная», - сказал Константин Петров.

20 ноября состоятся внеочередные выборы Президента РК. А перед этим 11 ноября в прямом эфире телеканала «Хабар» состоятся теледебаты среди кандидатов в Президенты РК.