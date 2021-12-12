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Получат ли дополнительные льготы казахстанские спасатели

12 Декабря 2021 10:31
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Получат ли дополнительные льготы казахстанские спасатели

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-министр РК Аскар Мамин прокомментировал возможность улучшения социальной защиты спасателей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Рассмотрев ваш депутатский запрос относительно улучшения социальной защиты сотрудников и спасателей органов гражданской защиты, сообщаю следующее. В настоящее время в органах гражданской защиты статус военнослужащего с присвоением им воинского звания имеет только отдельная категория должностей ввиду выполняемых функций по развитию системы гражданской обороны», - написал Аскар Мамин в своем ответе на депутатский запрос.

Лицам же (сотрудникам органов гражданской защиты), осуществляющим функции по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, оказанию экстренной медицинской и психологической помощи населению, а также проходящим службу в органах государственной противопожарной службы, присвоены специальные звания и придан статус сотрудников правоохранительных органов с соответствующими правами и льготами (права на льготные пенсионные выплаты за выслугу лет, гарантии в случаях гибели (смерти) или увечья, медицинское и санаторно-курортное обеспечение, первоочередное обеспечение жилой площадью из государственного жилищного фонда, надбавки за классную квалификацию и так далее).

«Спасателям органов гражданской защиты (гражданские служащие) предусмотрены доплаты и надбавки за классность, нахождение в режиме ожидания и постоянной готовности к выезду, работу с радиостанциями, работу при повышенных или пониженных температурах, психоэмоциональную нагрузку в связи с постоянной работой с телами погибших или фрагментами тел и т.д. Министерством по чрезвычайным ситуациям (МЧС) совместно с заинтересованными госорганами проводится системная работа по улучшению социальной защиты сотрудников и спасателей органов гражданской защиты», - отметил премьер.

Проектом Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования порядка прохождения правоохранительной службы» (внесен в Мажилис Парламента постановлением Правительства от 22 июля 2021 года № 505) предусмотрены поправки, направленные на улучшение социальных гарантий и льгот сотрудников правоохранительных органов, в том числе органов гражданской защиты. Это вопросы получения в собственность занимаемых жилищ, предоставления детям сотрудников мест в детских дошкольных учреждениях вне очереди, выплаты компенсации в случае гибели сотрудника вследствие заболевания.



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#Социальная поддержка   #Мажилис   #МЧС   #Аскар Мамин  
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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