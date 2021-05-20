Получали зарплату в конверте - должники по алиментам привлечены к уголовной ответственности

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Трех должников по алиментам привлекли к уголовной ответственности в Казахстане. Об этом сообщили в Республиканской палате частных судебных исполнителей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По году ограничения свободы получили жители Алматы, Северо-Казахстанской, и Восточно-Казахстанской областей. Им было вменяемо в обвинение по статье 139 УК РК «Невыполнение родителями своих обязанностей».

«На счету одного из отцов долг около 2 млн, у двоих - почти по 3 млн тенге. На протяжении долгих лет должники не платили средств на содержание детей, не работали, и как безработные на учет в Центр занятости вставать не хотели. А если работали, получали зарплату в конверте, намеренно скрывая доход от судебных исполнителей», - говорится в сообщении.

По данным Республиканской палаты частных судебных исполнителей, в первом квартале этого года в Казахстане к уголовной ответственности были привлечены 24 должника, административное наказание получили 1016 человек.

