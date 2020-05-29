Получал деньги и сбегал через запасной выход мошенник в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы мужчина обманывал горожан, представляясь менеджером обменного пункта, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На протяжении более двух лет 39-летний мужчина скрывался от департамента полиции Алматы под чужими поддельными документами.

«В Алматы несколько жителей стали жертвой крупного мошенника, который на протяжении длительного времени обманывал их необычным способом. Подозреваемый – гр. П. 1981 года рождения, уроженец Алматы, искал клиентов на просторах интернет площадок, которым необходимо было срочно совершить обменные операции крупных денежных средств, как в национальной валюте, так и в иностранной. Для реализации своего прямого умысла подозреваемый подавал объявления об обменных операциях с валютами, якобы, на выгодных условиях. После переговоров мужчина назначал встречи клиентам, и только в арендуемых под обменные пункты помещениях. Получал наличность, удалялся в дальнюю комнату, якобы, для проверки на подлинность, а затем сбегал через запасные выходы. Уникальность этих преступлений в том, что всякий раз злоумышленник представлялся разными именами и на все эти случаи у него были заготовлены поддельные документы личности», - сказал начальник управления полиции Алмалинского района Есен Искаков.

Подозреваемый задержан. В общей сложности на территории Алмалинского района им совершенно 4 аналогичных преступления. Материальный ущерб составляет более 40 миллионов тенге.

Следственным отделом районного УП выясняется его причастность к преступлениям на территории города. Граждан, опознавших подозреваемого, стражи порядка призывают сообщить им об этом по следующим телефонам: 254-46-01; 254-46-08; 254-46-12; 8-775-106-18-84 и 8-708-707-92-02.