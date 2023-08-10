Получает ли ФСБ данные о казахстанцах из Яндекса - ответ МЦРИАП

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Министерстве цифрового развития и аэрокосмической промышленности прокомментировали распространяемую в сети информацию о том, что ФСБ России получит круглосуточный доступ к данным «Яндекс.Такси» в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодняшний день граждане Республики Казахстан имеют право самостоятельно использовать зарубежные сервисы по своему волеизъявлению. Вместе с тем, согласно статье 8 Закона Республики Казахстан «Об оперативно-розыскной деятельности», органы, уполномоченные осуществлять оперативно-розыскную деятельность, имеют право получать безвозмездно и использовать имеющую значение для решения задач оперативно-розыскной деятельности информацию от других организаций с соблюдением установленных законодательными актами Республики Казахстан требований к разглашению сведений, составляющих коммерческую, банковскую и иную охраняемую законом тайну», - говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что подобные требования имеются во всех странах, в том числе в Российской Федерации.

Вместе с тем, по данным информационных служб, казахстанская компания «Яндекс.Такси» отрицает информацию о доступе российских спецслужб к данным своих пользователей.

«Законодательство России не распространяется на сервис в Казахстане и на его пользователей, поскольку они совершают поездки и используют приложение за пределами России. Это не изменится и после 1 сентября. Казахстанская компания ТОО «Яндекс.Такси Корп», которая предоставляет сервис Яндекс Go пользователям в Казахстане, обрабатывает персональные данные пользователей в соответствии с законодательством Республики, а также обеспечивает все предусмотренные права субъектов данных», - заверили в компании.

Данные, связанные с работой сервиса в Казахстане, могут быть запрошены уполномоченными иностранными (в том числе российскими) государственными органами исключительно через официальный запрос и только в рамках установленных международных процедур.

«Наша компания придерживается высоких стандартов политики безопасности, которые подтверждены международным публичным отчетом о безопасности, доступности, целостности обработки и конфиденциальности данных SOC2/3», - добавили в Яндекс Go.

Ранее в казахстанские пользователи Интернета отметили, что потеряли доступ к доменной странице компании. МЦРИАП прокомментировало ситуацию.

«Министерство не ставит целью полностью заблокировать функционирование доменов-нарушителей, при этом использует инструмент временного ограничения доступа к доменам, нарушающим законодательство. В результате проведенных мероприятий от компании Яндекс было получено письмо о продлении сроков переноса их домена на территорию страны», - сообщили в пресс-службе ведомства.

Также, как говорится в сообщении министерства, компания Яндекс выразила готовность по исполнению всех требований законодательства РК.

«Временное ограничение доступа было использовано вследствие непредоставления ответа на запрос Министерства от 25 июля текущего года», - говорится в комментарии.

Напомним, вчера в Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности сообщили, что с 9 августа 2023 года приостановлена работа доменного имени www.yandex.kz за размещение интернет-ресурса на аппаратно-программных комплексах вне территории Казахстана. После этого, у казахстанцев пропал доступ к сервисам «Яндекс».