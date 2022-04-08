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    09:54, 08 Апрель 2022 | GMT +6

    Полторы тысячи мошеннических сайтов заблокировали в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Полиция Алматы сообщила о росте интернет-мошенничеств. Начальник департамента полиции города Алматы на отчетной встречи перед населением сообщил, что количество интернет-мошенничеств выросло в два раза, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «Злободневными остаются вопросы, связанные с преступностью в области IT-технологий. Преступники сегодня активно и изощренно применяют социальные сети, а также интернет-пространство, для достижения своих корыстных целей. Созданная в департаменте специальная следственно-оперативная группа, которая занимается раскрытием таких видов преступлений, в прошлом году прошла курсы повышения квалификации. Мы улучшили работу по выявлению интернет-сайтов с мошенническими объявлениями, которые блокируются через систему « Кибернадзор « . Всего заблокировано 1,5 тысячи аналогичных ресурсов. Вместе с тем, широко тиражируются социальные ролики с информацией о распространенных видах интернет-мошенничеств, а также способах их предотвращения», - подчеркнул Канат Таймерденов.

    Главный полицейский Алматы также отметил, что в результате принимаемых мер уже в первом квартале достигнуто снижение регистрации интернет-мошенничеств на 45% и улучшена ее раскрываемость 17%.

    Теги:
    Мошенничество Интернет Борьба с преступностью Общество Алматы Правоохранительные органы
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