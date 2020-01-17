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Полторы тысячи кубов снега вывезено из Алматы

17 Января 2020 10:58
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Полторы тысячи кубов снега вывезено из Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В акимате Алматы рассказали, как очищаются улицы города от снега​, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В работах по уборке территории города Алматы от снега, который продолжался с 13:00 до 22:00 часов, 16 января 2020 года приняли участие 1625 дорожных рабочих и 617 единиц спецтехники, в том числе 190 пескоразбрасывателей. Уровень выпавшего снега составил три-пять см», - сообщили в акимате.

​Для предупреждения гололеда с начала снегопада идет посыпка дорог, перекрестков, съездов транспортных развязок, особенно в верхней части города.

По состоянию на 8:00 17 января использовано 3 384 тонны противогололедных материалов. Ведутся работы по очистке тротуаров, пешеходных зон, остановок общественного транспорта, парковочных «карманов». В ночной период колонны спецтехники сгребают снег с проезжей части дорог.

Вывезено порядка 1,5 тыс. куб. м снега.

В городском и районных акиматах организованы круглосуточные дежурства по контролю за работой по уборке снега.


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Ключевые слова: Алматы, ЖКХ,
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Автор:

Данияр Дауталиев

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