Полторы тысячи детей не прошли вакцинацию за три года в Атырауской области

АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ –Полторы тысячи детей за последние три года не прошли вакцинацию в Атырауской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В 2017 году число отказников составило 484 человека, в 2018 году- 502, в 2019 – 509. Наибольшее число отказов зарегистрировано в городе – 1063 ребенка, в Жылыойском районе – 151 и в Курмангазинском – 105. Причины, по которым родители отказываются вакцинировать ребенка, разные. В первую очередь это делается по религиозным соображениям или родители считают, что вакцинация нанесет вред здоровью ребенка. Хотя в нашей стране ребенок с рождения и до 16 лет должен получить до 13 прививок от разных заболеваний: от кори, краснухи, паротита, гепатитов, туберкулеза», - рассказал заместитель руководителя областного департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Амантай Жумагалиев.

Он сообщил, что в прошлом году после разъяснительной работы удалось иммунизировать 97 детей.

Напомним , 15 человек с начала года заболели корью в Атырауской области.

«Заболевшие, а это все дети, выявлены один в Исатайском районе, три в Жылыойском раоне, остальные заразившиеся корью оказались жители областного центра. В настоящее время трое из заболевших находятся на лечении в областной больнице №2, остальные выписаны по домам», - сообщил Амантай Жумагалиев.

Он проинформировал, что в прошлом году в области заболели корью 774 человека. Больше 60-ти процентов больных оказались дети до 14 лет.



