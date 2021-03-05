Полторы тысячи человек чистят улицы после снегопада в Алматы

АЛМАТЫ.КАЗИНФОРМ – В акимате Алматы предоставили информацию об уборке снега с городских улиц, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По состоянию на 9-00 часов в горных и предгорных районах выпало 15-35 см снега, в городе 3-10 см. В целях предупреждения гололедных явлений в верхней части города с начала снегопада производятся посыпка дорог противогололедными материалами и сметание снега. В центральной части города посыпка началась с 7-00, использовано 1120 тонн противогололедных материалов. Организованы работы по очистке тротуаров, пешеходных зон, остановок общественного транспорта, парковочных карманов», - отметили в городском акимате.

Для очистки улиц выехало 545 единиц техники, в том числе 190 пескоразбрасывателей и 1492 дорожных рабочих.

В районных акиматах и акимате города организовано круглосуточное дежурство по контролю за производством работ по уборке снега.

По прогнозу «Казгидромета», выпадение снега завершится во второй половине дня.

Температура воздуха днем 5 марта +2,+4 градуса.

Ранее в акимате Алматы предупреждали о сильных осадках в городе.