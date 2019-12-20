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вчера 18:05
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Полторы тысячи человек чистят Алматы от снега
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Полторы тысячи человек и свыше 500 единиц техники чистят Алматы от снега, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Во время выпадения снега в Алматы с 19 на 20 декабря, который начался с 21:30, было организовано дежурство 530 единиц спецтехники, в том числе задействовано 201 пескоразбрасыватель и 327 дорожных рабочих. Всего в городе выпало 12 см снега, в предгорных и горных районах до 25 см снега.
«В целях предупреждения гололедных явлений с начала снегопада производится посыпка дорог, перекрестков, съездов транспортных развязок. По состоянию на 07:00 использовано 4090 тонн противогололедных материалов. С 03:00 20 декабря организованы колонны спецтехники по сгребанию снега с проезжей части дорог. Ведутся работы по очистке тротуаров, пешеходных зон, остановок общественного транспорта, парковочных «карманов», - сообщили в акимате.С утра выход техники составляет 540 единиц (192 пескоразбрасывателя) и 1457 дорожных рабочих.
В верхних районах города с 04:00 производятся работы по вывозу снега.
В связи с прогнозируемым выпадением снега периодами по 23 декабря в районных акиматах и акимате города организованы круглосуточные дежурства по контролю за производством работ по уборке снега.Фото: it.domostroynn.ru
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