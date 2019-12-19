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вчера 18:57
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Полторы тысячи ампул с психотропами изъяли полицейские СКО
ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Североказахстанские полицейские изъяли психотропные препараты и прекурсоры, которые хранились с нарушением, передает корреспондент МИА «Казинформ».
По информации пресс-службы департамента полиции, за пять дней из незаконного оборота изъято свыше 94 граммов различных наркотических средств, более 2,5 тысяч таблеток, свыше 1,5 тысяч ампул лекарственных препаратов, содержащих психотропные компоненты, 3,2 литра прекурсоров.
В одном из учреждений Петропавловска препараты с содержанием психоактивных компонентов хранились в ненадежном сейфе. За это нарушение предусмотрено административное наказание в виде штрафа в размере 63 тысяч тенге. Полицейские говорят, что подобные факты не единичны.
«Аналогичное правонарушение выявлено в другом учреждении Петропавловска и на предприятии в районе им. Г. Мусрепова. В Уалихановском районе выявлен факт неуничтожения пустых ампул наркосодержащих препаратов, что является нарушением административного законодательства», - рассказали в пресс-службе.
Начальник управления по противодействию наркопреступности Жандос Басыбаев добавил, что на выявление нарушений действующего законодательства в сфере легального оборота наркосодержащих лекарственных препаратов и прекурсоров направлено специальное оперативно-профилактическое мероприятие «Допинг». ОПМ в регионе проводят регулярно.
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