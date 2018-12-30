Полторанин неудачно стартовал на многодневной гонке «Тур де Ски»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Тоблахе (Италия) был дан старт 13-й в истории многодневной лыжной гонке «Тур де Ски». И первым соревнованием в ее рамках стал спринт свободным стилем, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

На дистанции 1,3 километра выступил и ведущий казахстанский лыжник Алексей Полторанин. Побороться за награды ему не удалось. Казахстанец финишировал на 78 месте.

Победителем у мужчин стал норвежец Йоханнес Клебо. Следом за ним финишировали французы Жув Ришар и Люка Шанава.

У женщин не было равных Стине Нильссон из Швеции. Второй стала еще одна шведка Ида Ингемарсдоттер. Замкнула тройку лучших американка Джессика Диггинс.

Сегодня, 30 декабре, состоится гонка на 15 километров свободным стилем у мужчин. Женщины будут соревноваться на дистанции 10 километров.

Далее многодневка переедет в Швейцарию. Старт в Валь-Мюстаир пройдет 1 января.