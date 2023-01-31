Полтора миллиона тенге получили костанайцы за факты о коррупции

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ – В Костанае порядка 1,5 миллиона тенге выплатили гражданам, которые сообщали о фактах коррупции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В 2022 году за сообщения о фактах коррупции в Костанайской области поощрены четыре человека на сумму 1 498 735 тенге. Благодаря активности граждан Антикоррупционной службой по Костанайской области зарегистрировано четыре уголовных дела по фактам получения взяток, злоупотребления должностными полномочиями, растрате бюджетных средств», - сообщили в пресс-службе департамента Агентства по противодействию коррупции по Костанайской области.

Таким образом, в совокупности всех уголовных преступлений общий ущерб государству, причиненный незаконными действиями должностных лиц, составил свыше 10 млн тенге. На сегодняшний день, по данным ведомства, 85 % из этой суммы уже возмещено государству.

В департаменте отметили, что поощрение осуществляется при подтверждении достоверности информации, а также при наличии вступившего в законную силу приговора суда, постановления о наложении административного взыскания, постановления органа уголовного преследования о прекращении уголовного дела, утвержденного прокурором, или постановления суда о прекращении уголовного дела по не реабилитирующим основаниям УПК РК.

Антикоррупционная служба напомнила, что любой гражданин, столкнувшись с коррупционными проявлениями со стороны госорганов и квазигоссектора, может обратиться к ним по номеру 914-222, либо сообщить в сall-центр Агентства 1424.