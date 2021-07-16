Полтора килограмма гашиша изъяли у жителя столицы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сотрудниками управления по противодействию наркопреступности ДП г. Нур-Султана по ул. Косшыгулы задержан 33-летний водитель автомашины «Mercedec-Benz», у которого в ходе обыска в салоне автотранспортного средства изъято 13 полиэтиленовых пакетов с наркотическим веществом «гашиш», приготовленных для дальнейшего сбыта, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП столицы.

Кроме того, в ходе санкционированного обыска квартиры по месту жительства задержанного лица, изъято еще 2 полиэтиленовых пакета с «гашишем», электронные весы, а также мерные приспособления для расфасовки наркотиков с целью их дальнейшей реализации.

В результате проведенной спецоперации сотрудниками столичной полиции из незаконного оборота изъято 1,5 килограмма наркотиков, что составляет около 1000 разовых доз для употребления «пагубного зелья».

В рамках расследования данного уголовного дела сотрудниками полиции проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление других соучастников преступной цепи, причастных к поставке и сбыту наркотиков на территорию столицы.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по ст.297 ч. 3 УК РК «Незаконные приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, наркотических средств», предусматривающее наказание сроком от 10 до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Задержанный водворен в ИВС ДП г. Нур-Султана, ведется расследование.

Напоминаем, что на территории столицы проводится республиканское оперативно-профилактическое мероприятие «Қарасора - 2021».

В рамках данного ОПМ полицейскими ДП г. Нур-Султана проводится целевая работа, направленная на выявление и пресечение деятельности лиц занимающихся сбытом наркотических средств и психоактивных веществ.







