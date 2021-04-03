Полтора килограмма гашиша изъяли у жамбылца транспортные полицейские

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Транспортные полицейские изъяли наркотические средства в особо крупном размере, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции на транспорте.

Линейным отделом полиции на станции Караганда-Сортировочная проводится досудебное расследование в отношении 60-летнего жителя Жамбылской области. Он подозревается в незаконном хранении, перевозке наркотического средства «гашиш» в особо крупном размере - общим весом 1,5 кг.

Расследование продолжается.

С начала текущего года транспортные полицейские выявили 136 уголовных правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, из них 5 фактов незаконного хранения в особо крупных размерах, 20 фактов сбыта и 1 факт контрабанды.

Из незаконного оборота изъято свыше 16 кг различных наркотических средств.