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    17:47, 03 Апрель 2021 | GMT +6

    Полтора килограмма гашиша изъяли у жамбылца транспортные полицейские

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    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Транспортные полицейские изъяли наркотические средства в особо крупном размере, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции на транспорте.

    Линейным отделом полиции на станции Караганда-Сортировочная проводится досудебное расследование в отношении 60-летнего жителя Жамбылской области. Он подозревается в незаконном хранении, перевозке наркотического средства «гашиш» в особо крупном размере - общим весом 1,5 кг.

    Расследование продолжается.

    С начала текущего года транспортные полицейские выявили 136 уголовных правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, из них 5 фактов незаконного хранения в особо крупных размерах, 20 фактов сбыта и 1 факт контрабанды.

    Из незаконного оборота изъято свыше 16 кг различных наркотических средств.


    Теги:
    МВД РК Закон и право Борьба с преступностью Жамбылская область Карагандинская область Общество Правоохранительные органы
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