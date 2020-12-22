Полтора года Министерству торговли и интеграции: коррупционные правонарушения отсутствуют

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По инициативе сторон состоялась встреча руководства Агентства по противодействию коррупции и Министерства торговли и интеграции. Основная повестка дня ориентирована на вопросы взаимодействия по линии превенции коррупции в сферах, курируемых министерством, передает МИА «Казинформ».

Участие в мероприятии по видеоконференцсвязи также приняли территориальные подразделения Антикоррупционной службы, МТИ, его ведомства и подведомственные организации.

Заместитель председателя Агентства Дмитрий Малахов отметил, что с момента образования Министерства торговли и интеграции не выявлено ни одного коррупционного правонарушения.

«Вместе с тем, не стоит расслабляться. Коррупционным рискам в курируемых министерством сферах характерна высокая степень латентности. В связи с этим, необходимо реализовать ряд превентивных мер для обеспечения устойчивости положительного показателя», - подчеркнул спикер.

В частности, среди ключевых коррупционных рисков указываются вопросы регулирования тарифных квот, внутриквотных ставок, предоставления тарифной льготы, установление пороговых значений розничных цен на социально значимые продукты питания. Сохраняется и «прямой контакт» между гражданами, предпринимателями и сотрудниками ведомства при осуществлении функции госконтроля за соблюдением законодательства по защите прав потребителей, а также техническому регулированию и метрологии.

Ответственный секретарь министерства Жанибек Нупиров проинформировал о предпринимаемых мерах по противодействию коррупции, акцентировав внимание на автоматизации и оптимизации бизнес-процессов.

В частности, все оказываемые госуслуги переведены в электронный формат. В целях упрощения подачи жалоб Комитетом по защите прав потребителей созданы чат-бот и группа в мессенджере Telegram. С июля текущего года заработала система электронной аккредитации в области оценки соответствия.

В настоящее время реализуются ряд проектов. «Единое цифровое окно для экспортеров – export.gov.kz» позволит создать соответствующую удобную в использовании диджитал-платформу и провести реинжиниринг бизнес-процессов по оказанию мер господдержки в сфере продвижение экспорта.

Другой проект – «Цифровая платформа по защите прав потребителей». Она обеспечит централизованный сбор, обработку и управление обращениями потребителей.

В перспективе Национальный центр аккредитации планирует переход на «е-аккредитацию». Это означает, что подача заявки, заключение договоров, выдача аттестата аккредитации предприятиям, выдающим сертификаты соответствия, будет проводиться исключительно в электронном виде с использованием цифровой подписи. Сообщается, что Министерство нацелено на централизацию вспомогательных служб и подведомственных организаций.