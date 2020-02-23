Полтора года ищут пропавшего мужчину в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области в этом году зарегистрировали 17 фактов исчезновения людей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, всего в регионе числятся без вести пропавшими 49 человек. Всех их объявили в розыск в прошлые годы. Среди них 38 мужчин и 11 женщин. Большая часть злоупотребляет спиртным. Основная масса пропавших приходится на Петропавловск и близлежащий к нему Кызылжарский район.

«В январе этого года в едином реестре досудебных расследований зарегистрировано 17 фактов безвестного исчезновения граждан. Из них семеро мужчин, три женщины, шесть несовершеннолетних. Восемь разыскиваемых злоупотребляют спиртным. Однако все они были установлены, 14 – в течение суток», - рассказал начальник управления криминальной полиции Петр Климов.

Полицейские просят помочь в розыске без вести пропавших Мейрама Смагулова, Виктора Раскатова, Бакыт Хамзиной.

44-летний Мейрам Смагулов в октябре 2018 года выехал из города Тараз домой в село Рузаевка района им. Г. Мусрепова, и до настоящего времени его местонахождение неизвестно. Злоупотребляет спиртным, ранее неоднократно уходил.

36-летний Виктор Раскатов ушёл из дома в городе Петропавловске 30 сентября 2019 года. Приметы: рост около 160 см, среднего телосложения, глаза зелёные, волосы тёмно-русые, имеются залысины, брови редкие изогнутые. Был одет в трико серого цвета, тёмно-зелёную куртку, чёрную шапку.

18 ноября 2019 года ушла из дома в селе Жанаталап района Шал акына в неизвестном направлении 49-летняя Бакыт Хамзина. Приметы: рост 160 см., телосложение среднее, волосы седые. Была одета в красную куртку, чёрную вязаную шапку, джинсы серого цвета.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении пропавших, полицейские просят сообщить на пульт 102.