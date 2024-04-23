Полтора дня просидел в кустах в плену у воды житель Акмолинской области

В Атбасарском районе Акмолинской области чудесным образом был спасен 47-летний местный житель, которого посчитали утонувшим, передает корреспондент агентства Кazinform.

Как сообщили в пресс-службе ДЧС Акмолинской области, 21 апреля спасатели региона были вызваны в Атбасарский район для поиска утонувшего 47-летнего местного жителя. Мужчина пропал на затопленном участке, образовавшемся в результате разлива реки Жабай.

— Первый день поисков результатов не дал. Но уже сегодня утром, 22 апреля, мужчину нашли в кустах живым и здоровым. Спасенный был рад встрече со спасателями в водолазных костюмах, ведь он пробыл в кустах полтора дня, — сообщил официальный представитель ДЧС Акмолинской области Ерсаин Койшибаев.

Спасатели накормили мужчину и доставили на сушу. Теперь причину того, зачем он отправился на затопленный участок, будут выяснять полицейские Атбасарского района.