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    19:36, 22 Апрель 2024 | GMT +6

    Полтора дня просидел в кустах в плену у воды житель Акмолинской области

    Числившегося утонувшим мужчину нашли живым в Акмолинской области
    Фото: пресс-службы ДЧС Акмолинской области

    В Атбасарском районе Акмолинской области чудесным образом был спасен 47-летний местный житель, которого посчитали утонувшим, передает корреспондент агентства Кazinform.

    Как сообщили в пресс-службе ДЧС Акмолинской области, 21 апреля спасатели региона были вызваны в Атбасарский район для поиска утонувшего 47-летнего местного жителя. Мужчина пропал на затопленном участке, образовавшемся в результате разлива реки Жабай.

    — Первый день поисков результатов не дал. Но уже сегодня утром, 22 апреля, мужчину нашли в кустах живым и здоровым. Спасенный был рад встрече со спасателями в водолазных костюмах, ведь он пробыл в кустах полтора дня, — сообщил официальный представитель ДЧС Акмолинской области Ерсаин Койшибаев.

    Спасатели накормили мужчину и доставили на сушу. Теперь причину того, зачем он отправился на затопленный участок, будут выяснять полицейские Атбасарского района.

    Теги:
    ДЧС Спасение Регионы Казахстана Спасатели Акмолинская область
    Оксана Матасова
    Автор
    Оксана Матасова
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