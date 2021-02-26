Полтора часа откапывали застрявший на трассе внедорожник акмолинские полицейские

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Полтора часа полицейские выкапывали застрявший на трассе в Акмолинской области внедорожник, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.

Инцидент произошел 25 февраля на автодороге Нур-Султан - Киевка. Заступившие в наряд лейтенанты полиции Еркеболат Нурлыбеков и Батыр-Баян Тургаев из-за ухудшения погодных условий начали перекрывать движение на участке. И тут один из водителей сообщил, что на 50-м км водителю автомашины марки «Toyota Land Cruiser 200» требуется помощь.

«Полицейские сразу отправились на помощь. Выяснилось, что внедорожник угодил в снежный плен и не смог выехать. Без движения машина простояла около часа. Времени для раздумий не было, полицейские взяли в руки лопаты и начали расчищать снег вокруг автомобиль. Полтора часа без остановки полицейским пришлось хорошенько поработать, чтобы вытащить из сугроба внедорожник», - рассказали в ведомстве.

Водитель поблагодарил неравнодушных стражей порядка и отправился в путь.









Напомним, с 22 февраля в Акмолинской области наблюдается неблагоприятные погодные условия, закрыты 20 участков автодорог, из них 4 республиканского значения и 16 областного. Вчера в пункты обогрева были эвакуированы 40 человек. Акмолинские спасатели с местными исполнительными органами организуют для попавших в непогоду питание.