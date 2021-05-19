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    10:53, 19 Май 2021 | GMT +6

    Полтонны рыбы изъяли у браконьеров в Капшагае

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    КАПШАГАЙ. КАЗИНФОРМ - 530 кг рыбы изъято у браконьеров в городе Капшагае, передает МИА «Казинформ».

    «В рамках реализации Плана и Совместного приказа между министерствами экологии, геологии и природных ресурсов и внутренних дел по проведению оперативно-профилактических мероприятий, направленных на выявление и пресечение незаконной добычи рыбных ресурсов на водоемах Балхаш-Алакольского бассейна, в городе Капшагай выявлен факт незаконного хранения рыбных ресурсов. В частности, у гражданки И. изъято 530 кг рыбы разных видов, а также около 140 км (140 000 метров) запрещенных к применению орудий рыболовства (сети из синтетических мононитей и моноволокна). Предварительный ущерб, нанесенный рыбным ресурсам, составил 1 млн. 211 тыс. тенге», - сообщила пресс-служба Минэкологии в Telegram .

    Как отметили в ведомстве, в настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело, ведутся следственные действия, рейдовые мероприятия продолжаются.


    Теги:
    Борьба с преступностью Алматинская область Правоохранительные органы
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