Полтонны рыбы изъяли у браконьеров в Капшагае

КАПШАГАЙ. КАЗИНФОРМ - 530 кг рыбы изъято у браконьеров в городе Капшагае, передает МИА «Казинформ».

«В рамках реализации Плана и Совместного приказа между министерствами экологии, геологии и природных ресурсов и внутренних дел по проведению оперативно-профилактических мероприятий, направленных на выявление и пресечение незаконной добычи рыбных ресурсов на водоемах Балхаш-Алакольского бассейна, в городе Капшагай выявлен факт незаконного хранения рыбных ресурсов. В частности, у гражданки И. изъято 530 кг рыбы разных видов, а также около 140 км (140 000 метров) запрещенных к применению орудий рыболовства (сети из синтетических мононитей и моноволокна). Предварительный ущерб, нанесенный рыбным ресурсам, составил 1 млн. 211 тыс. тенге», - сообщила пресс-служба Минэкологии в Telegram .

Как отметили в ведомстве, в настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело, ведутся следственные действия, рейдовые мероприятия продолжаются.