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Полтонны незаконно добытой рыбы изъяли в ЗКО

1 Сентября 2021 15:52
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Полтонны незаконно добытой рыбы изъяли в ЗКО

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ – Полтонны незаконно добытой рыбы изъяли полицейские ЗКО, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

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В конце августа сотрудниками полиции ЗКО задержан 29-летний житель Акжайыкского района, у которого при обыске машины Volkswagen Sharan в салоне обнаружена рыба частиковой породы весом 500 кг.

Автомашина водворена на спецстоянку. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде. По данному факту проводится досудебное расследование по статье 335 части 1 УК РК (Незаконная добыча рыбных ресурсов, других водных животных или растений).


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#Западно-Казахстанская область   #Борьба с преступностью   #МВД РК  
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