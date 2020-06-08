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вчера 21:54
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Полтонны алкоголя изъяли полицейские в ВКО
РИДДЕР. КАЗИНФОРМ — У жителя Восточного Казахстана изъяли свыше 500 литров алкогольной продукции без соответствующий документов, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции ВКО.
В ведомстве сообщили, что сотрудниками полиции при несении службы на трассе Усть-Каменогорск- Риддер был остановлен легковой автомобиль в рамках оперативно-профилактического мероприятия.
«В ходе проверки выяснилось, что 23-летний житель областного центра на автомобиле ВАЗ 21150, загрузив полный салон автомобиля и багажный отсек, перевозил алкогольную продукцию без соответствующих документов. Более 500 литров алкоголя перевозил в пластиковых бутылках, которые упаковал в мешки. Изъятая продукция направлена на экспертизу», - рассказал начальник ДП ВКО Сагат Мадиев.
В отношении мужчины составлен административный протокол по статье 463 ч.1 КоАП РК «Занятие предпринимательской деятельностью без регистрации.
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