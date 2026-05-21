Полтонны рогов сайгака изъяли в области Жетысу

Более 500 килограммов рогов сайгака не успели попасть на черный рынок в области Жетысу. Масштабный канал незаконного оборота дериватов редких животных пресекли сотрудники полиции совместно с прокуратурой и Пограничной службой КНБ РК, передает корреспондент агентства Kazinform.

Оперативные мероприятия прошли на территории Панфиловского района. В результате спецоперации задержаны шесть подозреваемых. У них обнаружили более 1,6 тысячи предметов, внешне схожих с рогами сайгака. Общий вес изъятого превысил 500 килограммов.

Как отметили в полиции, благодаря проведенной операции удалось предотвратить возможный незаконный сбыт дериватов редких животных и не допустить ущерба объектам животного мира.

— В ходе совместных оперативных мероприятий пресечен возможный канал незаконального оборота дериватов сайгака. Из незаконного оборота изъято свыше 500 килограммов рогов сайгака. По данному факту начато досудебное расследование, — сообщили в департаменте полиции области Жетысу.

В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего, проверяют возможные каналы сбыта и других лиц, которые могут быть причастны к противоправной деятельности.

В полиции подчеркнули, что работа по выявлению фактов браконьерства и незаконного оборота объектов животного мира находится на особом контроле и проводится на системной основе.

Сайгак занесен в перечень редких и находящихся под угрозой исчезновения животных, а незаконный оборот его дериватов влечет уголовную ответственность.

Ранее сообщалось, что гибель сайгаков, зафиксированная в Казахстане, находится в пределах естественной нормы.