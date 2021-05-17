Полсотни приверженцев деструктивных религиозных течений нарушили карантин в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Полицейские выявили три нарушения режима карантинных мер, совершенные приверженцами деструктивных религиозных течений в Караганде, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В конце апреля и в начале мая сотрудники управления по противодействию экстремизму ДП Карагандинской области пресекли три факта нарушения режима карантинных мер приверженцами деструктивных религиозных течений.

Так, к полицейским поступило сообщение, что в одном из частных домов по улице Чапаева наблюдается большое скопление неких граждан с признаками религиозности. По прибытию сотрудников УПЭ ДП области и Ново-Майкудукского отдела полиции города факт подтвердился.

Выяснилось, 52-летний житель города организовал у себя дома сбор единоверцев по поводу переезда на новую жилплощадь. Всего в данном месте находилось 13 мужчин. Через несколько дней на территории Железнодорожного отдела полиции оперативники УПЭ ДП области прервали религиозное празднество, в котором участвовало 15 человек.

Наибольшее количество нарушителей режима карантина оказалось в частном доме по улице Юбилейная. Здесь сотрудниками УПЭ ДП области и Юго-Восточного ОП УП города Караганды задержали 21 человека.

Всего по данным фактам собраны материалы на 49 граждан, нарушивших режим ЧП. Они были направлены в управление санитарно-эпидемиологического контроля по городу Караганды для принятия процессуального решения.