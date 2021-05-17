РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    19:56, 16 Май 2021 | GMT +6

    Полсотни приверженцев деструктивных религиозных течений нарушили карантин в Караганде

    None
    None
    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Полицейские выявили три нарушения режима карантинных мер, совершенные приверженцами деструктивных религиозных течений в Караганде, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В конце апреля и в начале мая сотрудники управления по противодействию экстремизму ДП Карагандинской области пресекли три факта нарушения режима карантинных мер приверженцами деструктивных религиозных течений.

    Так, к полицейским поступило сообщение, что в одном из частных домов по улице Чапаева наблюдается большое скопление неких граждан с признаками религиозности. По прибытию сотрудников УПЭ ДП области и Ново-Майкудукского отдела полиции города факт подтвердился.

    Выяснилось, 52-летний житель города организовал у себя дома сбор единоверцев по поводу переезда на новую жилплощадь. Всего в данном месте находилось 13 мужчин. Через несколько дней на территории Железнодорожного отдела полиции оперативники УПЭ ДП области прервали религиозное празднество, в котором участвовало 15 человек.

    Наибольшее количество нарушителей режима карантина оказалось в частном доме по улице Юбилейная. Здесь сотрудниками УПЭ ДП области и Юго-Восточного ОП УП города Караганды задержали 21 человека.

    Всего по данным фактам собраны материалы на 49 граждан, нарушивших режим ЧП. Они были направлены в управление санитарно-эпидемиологического контроля по городу Караганды для принятия процессуального решения.


    Теги:
    МВД РК Коронавирус в РК Карагандинская область Правоохранительные органы
    Сейчас читают
    Сегодня, 19:12
    Президент провел совещание по вопросу возврата незаконно приобретенных активов
    Сегодня, 19:00
    МНЭ РК, Visa и ассоциация женщин-предпринимателей «ASMAR» подписали меморандум
    Сегодня, 18:50
    Абай Центр - оазис казахстанской культуры в Вашингтоне
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!