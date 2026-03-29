    00:55, 29 Март 2026 | GMT +5

    Польша продлила погранконтроль на границе с Германией и Литвой

    Временные меры контроля на границах Польши с Германией и Литвой продлены. Правила вступают в силу 5 апреля и направлены на повышение безопасности на этих участках границы, передает Kazinform со ссылкой на Euronews.

    Фото: X_MSWiA_GOV_PL

    Польша не намерена снимать контроль на границах с Германией и Литвой. Опубликовано соответствующее постановление министра внутренних дел. Оно продливает действующие правила еще на полгода — с 5 апреля 2026 года.

    С началом следующего периода регулирования в список контролируемых пунктов пропуска на немецко-польской границе вернется Мускауэр Парк — Английский мост, соединяющий Ленкницу и Бад-Мускау.

    Ранее это место было исключено из контроля в связи с проведением ремонтных работ. Переход имеет особое значение для туристического, пешеходного и велосипедного движения, а также для организации трансграничных мероприятий, проходящих в парке.

    Временный пограничный контроль был введен 7 июля 2025 года, первоначально сроком на один месяц. Затем правила были продлены еще на два месяца — с 6 августа по 4 октября 2025 года. Следующее постановление продлило этот период еще на шесть месяцев, то есть с 5 октября 2025 года по 4 апреля 2026 года.

    Согласно Шенгенскому кодексу о границах, государства-члены могут временно, на срок до шести месяцев, вновь вводить внутренний пограничный контроль в случае предполагаемой серьезной угрозы государственной политике или внутренней безопасности.

    Если угроза сохраняется в течение более длительного периода, контроль может быть продлен еще на шесть месяцев, но не более чем на два года в общей сложности. В такой ситуации необходимо заранее проинформировать другие страны Шенгенской зоны, а также Европейский парламент, Совет и Европейскую комиссию.

    Как заявило министерство внутренних дел Польши, необходимость продолжать применять временный контроль на границах с Германией и Литвой в связи с серьезной угрозой нелегальной миграции на обоих этих участках сохраняется.

    Сотрудники пограничной службы — при поддержке полиции и солдат территориальных сил обороны — могут останавливать отдельные транспортные средства для проверки.

    Эти мероприятия проводятся примерно в 50 пунктах на германо-польской границе и в 13 пунктах на литовско-польской границе.

    Ранее сообщалось, что Грузия ужесточает миграционные правила.

    Теги:
    Польша Миграция Литва Мировые новости Германия
    Диана Калманбаева
