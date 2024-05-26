Польша и Россия договорились о транзите казахстанской нефти в Германию

Операторы трубопроводов в Польше и России договорились о решении, которое позволит продолжить транзит казахстанской нефти в Германию, устраняя риск его остановки в июне, передает агентство Kazinform со ссылкой на Reuters.

В апреле «Транснефть» (Россия) предупредила Казахстан, что транзит нефти в Германию может прекратиться из-за тупиковой ситуации с сертификацией расходомеров нефти в Польше, требуемой к 5 июня.

Польский государственный трубопроводный оператор PERN опасался нарушений западных санкций, сообщили Reuters ранее в этом году польские источники, знакомые с ситуацией.

По данным Reuters, «Транснефть» и немецкий нефтеперерабатывающий завод PCK Schwedt, куда попадает казахстанская нефть, договорились о том, что немецкая компания возьмет на себя расходы по обслуживанию расходомеров. Кроме этого, словацкая компания (название которой не уточняется - прим. ред.) обеспечит обслуживание учета на польском участке, что снимет риски санкционного воздействия на PERN.

Напомним, экспорт казахстанской нефти традиционно шел через российскую территорию по трубопроводной системе Каспийского трубопроводного консорциума до Новороссийска. Поставки через Россию и Польшу в Германию по трубопроводу «Дружба» начались в конце февраля 2023 года. Казахстанская нефть проходит через северную ветку нефтепровода мощностью 2 млн барр. нефти в день.

Также в письменном ответе агентству Reuters в Минэнерго Казахстана сообщили, что «Казахстанская и российская стороны договорились отправить по магистральным системам «Транснефти» и «Дружбы» 1,2 млн тонн нефти из Казахстана на PCK Schwedt.