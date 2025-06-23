РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    11:28, 23 Июнь 2025 | GMT +5

    Polpharma вложит $62,6 млн в расширение производства лекарств в Шымкенте

    Премьер-министр Олжас Бектенов провел встречу с председателем наблюдательного Совета Polpharma Group Ежи Стараком, прибывшем в Астану для участия в 37-м пленарном заседании Совета иностранных инвесторов, передает агентство Kazinform.

    Олжас Бектенов обсудил с представителем Polpharma Group Ежи Стараком новый проект по расширению выпуска лекарств в РК
    Фото: Правительство РК

    Обсуждены вопросы дальнейшего развития сотрудничества в фармацевтической отрасли, в частности, в области увеличения доли отечественного производства лекарственных средств по приоритетным для населения направлениям.

    Стороны рассмотрели ход реализации проекта по расширению завода АО «Химфарм» в городе Шымкент посредством строительства новых производственных зданий и лабораторных площадей. С учетом потребности рынка на предприятии планируется освоение выпуска 2 млрд единиц лекарственных средств в год под торговой маркой SANTO Member of Polpharma Group. Объем инвестиций составляет $62,6 млн. Планируется создание 300 новых рабочих мест.

    Приоритетными терапевтическими направлениями для разработки локального производства выбраны такие социально значимые заболевания, как: туберкулез, хронический вирусный гепатит С и цирроз печени, злокачественные новообразования, сахарный диабет, психические расстройства, болезни центральной нервной системы, сердечно-сосудистой системы и др.

    — Глава государства Касым-Жомарт Токаев особо отмечает важность развития отечественной фарминдустрии и производства медицинских изделий. В данном направлении мы стремимся увеличить долю отечественного производства лекарственных средств и медицинских изделий. Реализуем меры, стимулирующие локализацию производства фармацевтической продукции. Приоритетом являются импортозамещение и трансфер медицинских технологий, развитие научного и экспортного потенциала. Правительство Казахстана заинтересовано в реализации подобного масштаба социально важных производств и окажет необходимые меры поддержки для своевременного запуска инвестпроекта, — подчеркнул Олжас Бектенов.

    Председатель наблюдательного совета Polpharma Group Ежи Старак дал высокую оценку инвестиционному климату в Казахстане и заверил, что новое производство будет оснащено современной техникой и производимая продукция будет полностью соответствовать всем мировым стандартам в области фарминдустрии.

    По итогам переговоров стороны подтвердили намерения укреплять взаимовыгодное сотрудничество. Премьер-министр поручил Министерству здравоохранения и акимату города Шымкент в кратчайшие сроки обеспечить подготовку проекта Соглашения об инвестициях по строительству нового современного производства лекарственных средств.

    Теги:
    Фармацевтика Лекарства Олжас Бектенов
    Аружан Сердалина
    Аружан Сердалина
    Автор
    Сейчас читают