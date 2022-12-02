НОВОСТИ ПО ТЕМЕ ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ФУТБОЛУ
Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Здравоохранение

Положительный тест на коронавирус сдали 162 казахстанца

2 Декабря 2022, 08:49
Положительный тест на коронавирус сдали 162 казахстанца

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – За сутки количество заболевших коронавирусом в Казахстане составило 162 человека. Еще 38 человек заболели пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Республики Казахстан.

1 декабря сообщалось о 167 заболевших, 30 ноября – о 144, 29 ноября – о 85, 28 ноября – о 84 казахстанцах с КВИ.

Всего с 13 марта 2020 года коронавирусной инфекцией заболели 1 млн 397 тыс. 084 казахстанца, пневмонией с признаками КВИ – 90 378 человек.

Ранее сообщалось, что на 2 декабря лечение от КВИ продолжают получать 1 205 человек в РК.


Теги:
Новости по теме
Каких врачей не хватает в районе Биржан сал Акмолинской области
Поликлинику на 250 мест построят в пригороде Костаная в 2023 году
Два медобъекта ввели в эксплуатацию в Целиноградском районе Акмолинской области
Читайте также
Каких врачей не хватает в районе Биржан сал Акмолинской области
Поликлинику на 250 мест построят в пригороде Костаная в 2023 году
Два медобъекта ввели в эксплуатацию в Целиноградском районе Акмолинской области
Казахстан получил 210 тысяч доз вакцины Pfizer против КВИ
Вводить ковидные ограничения в Казахстане не планируется - глава Минздрава
Новый штамм коронавируса «цербер» характеризуется легким течением - Ажар Гиният
Авария в Экибастузе: О ситуации с больницами и пациентами в городе рассказала Ажар Гиният
Почти 15 тысяч человек обратились за медпомощью из-за ОРВИ в СКО
Новости партнеров
Популярное
1 Проблема родилась не за один день - экс-аким Экибастуза об аварии на ТЭЦ
2 Как прошел первый рабочий день нового акима СКО
3 Ермек Маржикпаев назначен акимом Акмолинской области
4 Оценка будет дана в рамках уголовного дела – Роман Скляр об аварии на Экибастузской ТЭЦ
5 Нариман Турегалиев назначен акимом Западно-Казахстанской области

Лента новостей