Положительные результаты ЕНТ предлагают за вознаграждение жителям СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области проектный офис «Қызылжар – адалдық алаңы» проводит мониторинг социальных сетей, родительских групп в мессенджерах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента по противодействию коррупции, есть случаи, когда в мессенджерах неизвестные граждане за определенную сумму обещают обеспечить положительные результаты ЕНТ.

«Призываем учеников сдавать тесты, полагаясь только лишь на свои знания. Родителей предупреждаем о том, что за дачу взятки для положительной оценки по итогам тестирования предусмотрена уголовная ответственность и лишение свободы. Если столкнулись с подобными предложениями, необходимо позвонить в антикоррупционный call-center 1424 или на WhatsApp-номер 87075641424», - сказал в прямом эфире в социальных сетях первый заместитель руководителя Антикоррупционной службы области Нурлан Жахин.

Рабочая группа, в составе которой представители специальной мониторинговой группы, проектного офиса «Адалдық алаңы» и сотрудники Агентства по противодействию коррупции, присутствует в пунктах сдачи ЕНТ. Они наблюдают за «чистотой» проведения тестирования. В случае обнаружения каких-либо несоответствий либо нечестной сдачи теста, они обязаны сообщать об этом ответственным лицам.

В регионе ЕНТ проходило 21 и 22 июня. В первый день никаких нарушений не зарегистрировали. Во второй день пришлось аннулировать результаты тестирования двух выпускников из-за использования ими запрещенных предметов.



