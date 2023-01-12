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Положительные эффекты действия закона «О статусе педагога» наблюдают в Минпросвещения

12 Января 2023, 11:09
Положительные эффекты действия закона «О статусе педагога» наблюдают в Минпросвещения

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Министерстве просвещения наблюдают положительные эффекты действия закона «О статусе педагога». Об этом заявил глава ведомства Гани Бейсембаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня мы наблюдаем положительные эффекты действия Закона «О статусе педагога». С января 2020 года зарплата педагогов ежегодно повышается на 25 %, в январе 2023 года – еще на 25 %. Таким образом, зарплата педагогов увеличилась в два раза. Также предусмотрена возможность дифференцированного повышения оплаты труда», - сказал министр просвещения на заседании коллегии ведомства.

В целях совершенствования процедуры аттестации «освобождены от прохождения тестирования педагоги с 30 летним педагогическим стажем и предпенсионного возраста. Снижен пороговый уровень при тестировании педагогов на 50 %.

«С 5 до 3 лет сокращена периодичность прохождения курсов повышения квалификации педагогов. С 2022 года трудоустройство педагогов осуществляется на конкурсной основе. Министерством запущен пилотный проект по приему документов для трудоустройства педагогов на базе информационной системы. С прошлого года внедрена практика ротации первых руководителей организаций образования. Сегодня произведена ротация 961 первого руководителя», - добавил Гани Бейсембаев.

Как ранее сообщалось, в столице проходит заседание коллегии Министерства просвещения с участием вице-Премьера Алтая Кульгинова.


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