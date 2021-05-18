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    04:40, 18 Май 2021 | GMT +6

    Положительную статистику внутренней миграции зафиксировали в Мангистау

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    МАНГИСТАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ – Мангистауская область стала одним из четырёх регионов Казахстана, в которые приехали на постоянное место жительства больше граждан, чем покинули. Об этом сообщили в Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Lada.kz.

    Бюро национальной статистики опубликовало данные о миграции внутри Казахстана за период с января по март текущего года. Число прибывших жителей превысило число убывших только в четырёх регионах, среди которых оказалась Мангистауская область. Прирост населения за счёт внутренней миграции в регионе составил 319 человек.

    Помимо Мангистау, благодаря внутренней миграции, население увеличилось в Алматы – на 7 955 человек, Нур-Султане – на 6 260 человек и Шымкенте – на 5 681 человек.

    Миграция в пределах границ Казахстана уменьшилась на 9,5 процента. Из других стран в Казахстан прибыли 2 066 человек, а покинули страну 5 519 человек.

    Основной миграционный обмен страны происходит с государствами СНГ. Доля прибывших из стран СНГ составила 83,1процента, выбывших - 82 процента от общего числа мигрантов, - указано на сайте бюро.

    Теги:
    Общество Мангистауская область
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