Положительную оценку финдеятельности МФЦА за пять лет вынес независимый аудит

25 Ноября 2022, 17:02

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Независимый аудит зафиксировал положительные итоги финансовой деятельности МФЦА за пять лет, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На площадке Международного финансового центра «Астана» (МФЦА, Центр) состоялась презентация отчета по итогам оценки деятельности МФЦА за 2016–2021 годы для Правления и Ассоциации «Казахстанский Совет иностранных инвесторов».

Отчет, охватывающий по содержанию все аспекты Стратегии развития Центра до 2025 года (далее – Стратегия), был подготовлен Deloitte, независимым контролером в области консалтинга и аудита, входящим в «большую четверку» аудиторских компаний. Презентацию провел главный исполнительный директор Deloitte по СНГ Марк Смит.

В соответствии с Конституционным законом Республики Казахстан «О Международном финансовом центре «Астана» и актами МФЦА Deloitte провел анализ финансовых показателей Центра, а также целевого использования бюджетных средств, выделенных на развитие МФЦА.

Отчет, подготовленный в соответствии с лучшей международной практикой, зафиксировал положительные финансовые результаты МФЦА, соответствие освоения бюджетных средств целевому назначению, а также исполнение ключевых показателей эффективности (далее – KPI), поставленных в Стратегии.

Отмечается, что бюджетная заявка МФЦА сокращается год от года, а объем налогов, выплачиваемых органами Центра и их организациями, а также участниками МФЦА, растет. Бюджетная заявка на 2022 год составила 9,97 млрд тенге, что на 15,6% меньше, чем в 2021 году.

При этом объем налогов, поступающих в государственную казну от органов Центра и их организаций, а также участников МФЦА, по итогам 10 месяцев 2022 года превысил 17 млрд тенге. Ожидается, что до конца 2022 года этот показатель достигнет 20 млрд тенге и, соответственно, перекроет объем средств, выделенных МФЦА из государственного бюджета за последние два года.

Кроме того, МФЦА выполняет поставленные в Стратегии KPI с существенным опережением графика. К 2025 году через площадку МФЦА планируется привлечь 10 млрд долларов иностранных инвестиций. При этом к настоящему моменту МФЦА привлек уже порядка 7 млрд долларов США.

Количество зарегистрированных участников Центра должно превысить 2000 к 2025 году. При этом уже сейчас на площадке МФЦА работают свыше 1700 компаний. Важнейшим показателем является также популярность юрисдикции МФЦА: судебная и арбитражная оговорки включены более чем в 7200 казахстанских и зарубежных контрактов, Суд МФЦА и Международный Арбитражный центр (далее – МАЦ) в совокупности вынесли более 1400 решений.

Участники совещания также были ознакомлены с аудированной годовой финансовой отчетностью МФЦА за 2021 год, по всем трем видам которой зафиксированы положительные результаты финансовой деятельности.