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    09:48, 25 Май 2021 | GMT +6

    Положительную динамику занятости коек наблюдают в трех регионах Казахстана

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Положительную динамику занятости коек отмечают в Нур-Султане, Алматы и Алматинской области, где ранее отмечался высокий уровень. Об этом заявил глава Министерства здравоохранения Алексей Цой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Согласно ежедневному мониторингу занятости коек в разрезе регионов по состоянию на 25 мая текущего года, занятость инфекционных коек по республике составляет – 33% и снизилась по сравнению с началом мая текущего года на 8% по сравнению с началом мая текущего года, занятость реанимационных коек снизилась на 2%», - сказал в ходе заседания Правительства Алексей Цой.

    «Также отмечается положительная динамика занятости коек в городе Нур-Султан – по сравнению с началом мая удельный вес занятости коек снизился с 60% до 47%, в городе Алматы с 57% до 35% и в Алматинской области – с 56 до 36%», - сообщил министр.

    Ранее глава Минздрава сообщил, что в Казахстане отмечают положительную динамику снижения заболеваемости коронавирусом. По его данным, за последний месяц заболеваемость снизилась на 20%.


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