Положения Послания Президента РК обсудили в Пекине
Открывая встречу, посол Казахстана в Китае Шахрат Нурышев подробно ознакомил участников с ключевыми аспектами Послания Президента РК.
Директор Института Евразии Китайской академии международных проблем Ли Цзыго подчеркнул важность обозначенной в Послании необходимости проведения не только политических, но и комплексных социально-экономических реформ.
Эксперт высоко оценил направленность Послания на обеспечение равных возможностей для всех и социальной справедливости.
Ли Цзыго подчеркнул, что политические и экономические реформы также нацелены на формирование благоприятного инвестиционного и делового климата в казахстанской экономике.
Экс-посол Китая в Казахстане Яо Пэйшэн заметил, что Послание является программным документом, который закладывает стратегические вектора развития Нового Казахстана.
Китайский дипломат назвал Послание реалистичным с экономической точки зрения, поскольку Казахстан обладает большим потенциалом для активизации экономического роста и является экономическим лидером в Центральной Азии.
В мероприятии приняли участие руководители и ведущие эксперты Китайской академии общественных наук, Китайской академии международных проблем, Китайской академии современных международных отношений, Центра по развитию и реформам при Госсовете КНР.
Фото: akorda.kz