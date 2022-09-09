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    20:12, 08 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Положения Послания Президента РК обсудили в Пекине

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    ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – В Китайской академии общественных наук состоялся круглый стол, посвященный Посланию Президента Касым-Жомарт Токаева народу Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Открывая встречу, посол Казахстана в Китае Шахрат Нурышев подробно ознакомил участников с ключевыми аспектами Послания Президента РК.

    Директор Института Евразии Китайской академии международных проблем Ли Цзыго подчеркнул важность обозначенной в Послании необходимости проведения не только политических, но и комплексных социально-экономических реформ.

    Эксперт высоко оценил направленность Послания на обеспечение равных возможностей для всех и социальной справедливости.

    Ли Цзыго подчеркнул, что политические и экономические реформы также нацелены на формирование благоприятного инвестиционного и делового климата в казахстанской экономике.

    Экс-посол Китая в Казахстане Яо Пэйшэн заметил, что Послание является программным документом, который закладывает стратегические вектора развития Нового Казахстана.

    Китайский дипломат назвал Послание реалистичным с экономической точки зрения, поскольку Казахстан обладает большим потенциалом для активизации экономического роста и является экономическим лидером в Центральной Азии.

    В мероприятии приняли участие руководители и ведущие эксперты Китайской академии общественных наук, Китайской академии международных проблем, Китайской академии современных международных отношений, Центра по развитию и реформам при Госсовете КНР.




    Фото: akorda.kz










    Теги:
    Китай Послание Президента РК-2022 Послание Президента РК
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